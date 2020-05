PTA di Fasano, Amati: «Più di 120 mila prestazioni nel 2019»

«Ancora una volta, a dimostrare l’efficienza e l’operatività del Punto Territoriale di Assistenza di Fasano sono i numeri. E quelli riferiti all’anno 2019 ci dicono che sono state più di 120 mila – 120.125 per l’esattezza – le prestazioni effettuate nell’arco di tempo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, comprensive di Pronto Soccorso, Ospedale di Comunità, due sale operatorie e decine di ambulatori medici e chirurgici. Il PTA di Fasano è ormai un punto di riferimento, anche per pazienti di altri comuni e province. Un esempio di avanguardia e professionalità, interrotto dall’emergenza Covid-19, e che spero possa rientrare al più presto in piena attività».

Lo dichiara Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale bilancio, commentando il Report sulle prestazioni effettuate nell’anno 2019 dal PTA di Fasano.

«Volendo entrare nello specifico dei dati – prosegue –, le prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (estratte dal CUP) sono state 106.991; di cui ambulatoriali 5.489 (erano state 5.229 nel 2018). Si registra un notevole incremento di prestazioni (rispetto al 2018) negli ambiti di: chirurgia plastica (+517), emodialisi (+717), endocrinologia (+467), fisiatria (+926), oculistica (+1.062), oncologia (+187), ortopedia (+4.196), pediatria (+423), reumatologia (+161). Il Punto di Primo Intervento (ex Pronto Soccorso), invece, ha trattato 12.942 casi. Dunque, il report statistico ci conferma una realtà di sostegno e cure altamente professionali, di fatti concreti capaci di far tacere allusioni e sterili polemiche. E tutto questo mentre ha ripreso a lavorare il cantiere del nuovo ospedale Monopoli-Fasano che ci garantirà una struttura ospedaliera d’eccellenza, in grado di trattare le malattie tempo-dipendenti.

I numeri relativi al PTA di Fasano sono una testimonianza positiva di sanità funzionante. Pertanto – conclude –, ringrazio tutti i medici, il personale e il Direttore generale della ASL per l’impegno, la costanza e l’esperienza messa a servizio della comunità”.

Di seguito il report completo:

PUNTO TERRITORIALE di ASSISTENZA FASANO (PTA) 2019

Report statistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019

I dati sono stati raccolti dagli uffici della Presidenza della Commissione Bilancio e Programmazione della Regione Puglia.

PUNTO DI PRIMO INTERVENTO (ex Pronto Soccorso)

Dal 1° gennaio al 30 dicembre 2019 sono stati trattati 12.942 casi (11.713 nel 2018), di cui: 1.115 trattati sul luogo dell’evento e non trasportati in ospedale (964 nel 2018); 9.620 trattati e dimessi dal PPIT di Fasano (8.541 nel 2018), 945 centralizzati a Ostuni (1.099 nel 2018); 555 centralizzati a Monopoli (577 nel 2018); 707 centralizzati a Brindisi (532 nel 2018).

Circa la valutazione sanitaria nel periodo considerato, i codici rossi sono stati 174 (139 nel 2018) e di questi, 160 sono stati trattati al P.S. di Brindisi; 10 a quello di Ostuni e 4 a quello di Monopoli. I codici gialli sono stati 1.770 (1.768 nel 2018); di questi 728 sono stati trattati al P.S. di Ostuni, 506 al P.S di Monopoli e 536 a quello di Brindisi. Infine, i codici verdi sono stati 263 (301 nel 2018), trattati nell’ordine al P.S di Ostuni (207), Monopoli (45) e Brindisi (11).

OSPEDALE DI COMUNITÀ: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati effettuati 192 ricoveri di cui 105 per riabilitazione intensiva e dimissioni protette, a fronte dei 12 posti a disposizione. I tempi di degenza hanno raggiunto anche 60 giorni, a causa di patologia complesse in pazienti che non avevano possibilità di ricevere assistenza domiciliare.

– CARDIOLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 16.112 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (17.124 nel 2018), tra visite cardiologiche, ecocardiografie, ecocardiografie-controllo, ecografie cardiache, ECG, holter, monitoraggi pressione arteriosa, test cardiovascolari da sforzo, ecc.

– CHIRURGIA GENERALE: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 2.776 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (3.057 nel 2018) per numerosi interventi o prestazioni (su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, ernia inguinale e femorale, ecc.); 245 i day service chirurgici (266 nel 2018); 533 i day service medici (420 nel 2018). L’ambulatoriale ha effettuato in totale 778 day service (686 nel 2018).

– CHIRURGIA PLASTICA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 2.281 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (1.764 nel 2018) tra medicazioni di ferite, medicazioni di ustioni, interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella. I day service chirurgici sono stati 110 (92 nel 2018).

– DERMATOLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 1.787 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (1.692 nel 2018), tra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo mediante cauterizzazione o folgorazione, mediante crioterapia con azoto liquido, mediante crioterapia con neve carbonica, osservazione dermatologica in epiluminescenza, visita dermatologica di controllo, visita spec. dermatologica, ecc.

– EMODIALISI: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono state effettuate 2.606 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (1.889 nel 2018). Si evince che le prestazioni in più sono state 717.

– ENDOCRINOLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono state effettuate 2.498 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (2.031 nel 2018). Anche qui si registra un aumento: 467 prestazioni in più.

– FARMACIA DISTRETTUALE: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 le prestazioni si sono confermate leggermente superiori a quelle dell’anno 2018*, così come dichiarato dalla dott.ssa Concetta Piliero.

*Qui i dati (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018): sono stati effettuati 5.850 accessi per farmaci oncologici e biologici ad alto costo; 1.780 accessi per medicazioni avanzate; 948 accessi per alimenti nefropatici; 290 accessi per presidi per diabetici; 890 accessi per presidi per uro-colostomizzati; 3.920 accessi per presidi per incontinenti; 1.470 accessi per nutrizione enterale e parenterale.

– FISIATRIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 5.817 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (4.891 nel 2018). Si registrano, dunque, 926 prestazioni in più.

– GASTROENTEROLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 331 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (294 nel 2018).

– GERIATRIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 26 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (0 nel 2018).

– LABORATORIO DI ANALISI: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 1.115 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (79.642 nel 2018).

– CENTRO PRELIEVI: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 12.355 prestazioni (0 nel 2018).

– MEDICINA DELLO SPORT: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 1.276 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (1.360 nel 2018).

– MEDICINA GENERALE: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 1.312 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (1.282 nel 2018), di cui 342 day service medici (354 nel 2018), per chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta, diabete, ipertensione, follow-up ipertensione arteriosa senza danno d’organo.

– NEFROLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 240 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (232 nel 2018).

– NEUROLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 1.482 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (1.580 nel 2019).

– OCULISTICA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 4.665 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (3.603 nel 2018), tra interventi per cataratta, iniezioni intravitreali, calazio ecc. I day service chirurgici sono stati 928 (740 nel 2018).

– ODONTOIATRIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 189 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (248 nel 2018).

– ONCOLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 5.968 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (5.781 nel 2018). I day servici medici sono stati 3.324 (3.351 nel 2018), per chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta a) trattamento chemiote, b) trattamento chemiote.

– ORTOPEDIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 25.889 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (21.693 nel 2018). I day servici chirurgici sono stati 7 (5 nel 2018).

– OSTETRICIA E GINECOLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 4.607 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (5.055 nel 2018).

– OTORINO: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 2.532 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (2.540 nel 2018).

– PEDIATRIA (include DERMATOLOGIA E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA): dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 1.883 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (1.460 nel 2018).

– PSICHIATRIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 7 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (0 nel 2018).

– RADIOLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 7.854 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (8.223 nel 2018), tra ecografie, radiografie, diagnostica ecografica del capo e del collo, rx, tomografie computerizzate, ecc.

– REUMATOLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 700 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (539 nel 2018).

– UROLOGIA: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ha effettuato 683 prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali (726 nel 2018).

Totale prestazioni specialistiche ambulatoriali distrettuali: 106.991.

A questo elenco vanno aggiunte le prestazioni specialistiche assicurate attraverso l’attività di specialisti convenzionati.

I risultati riepilogati sono stati raggiunti, nelle diverse responsabilità, mansioni e titoli contrattuali attraverso il lavoro dei Medici: Renzo Ammirabile, Leonardo Arnese, Gianluigi Calabrese Martino Carriero, Norma Carrozzo, Valentina D’Andria, Anna Rita Dell’Anna, Umberto Di Capua, Lello Di Bari, Franco Di Tano, Giuseppe Durante, Giuseppe Franchino, Francesco Giannini, Vittoria Gigantelli, Consilia Giovine, Marisa Latorre, Massimo Leone, Valentina Lezzi, Paolo Longo, Francesco Loliva, Paolo Luperto, Sandro Manca, Angelo Masotina, Francesco Mileti, Giovanni Mileti, Wanda Giorgia Monaco, Cosimo Moro, Maria Letizia Pacciolla, Angelo Pagliarulo, Antonia Perricci, Concetta Piliero, Luciana Pupo, Francesco Rinaldi, Cosima Quatraro, Filomeno Santostasi, Patrizio Scianaro, Tobia Semerano, Giustina Ricciardi, Giuseppe Tedesco, Franco Trapani, Stefania Zizzi e Franco Zizzi;

A loro si aggiungono i medici di Medicina Generale di Fasano che operano nell’Ospedale di Comunità (dott.ri: Catamerò Francesco, Colucci Aldo, Curlo Giuseppe, De Carolis Caterina, De Carolis Giuseppina, De Carolis Quirico, Fanelli Claudio, Giacovelli Addolorata, Goffredo Liana, Guarini Francesco, Latorre Rosa Maria, Loparco Vito, Massari Marino, Monopoli Donato, Monopoli Maria Luisa, Monopoli Mariano, Monteneve Giuditta, Passiatore Giacomo, Pinto Stefano, Rotunno Lucio, Sabatelli Veneranda, Semilia Marco, Sportelli Vincenzo, Tamburrini Vincenzo, Vassilantonakis Emanuele), oltre a tutto il personale adibito – direttamente e indirettamente – ai diversi e numerosi servizi.

Si ringrazia, inoltre, la dott.ssa Rossella Rosato (Direttrice del distretto) e tutto il personale amministrativo addetto. Si ringrazia, infine, il dott. Giuseppe Pasqualone, Direttore Generale della Asl Brindisi.