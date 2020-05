Continua il rifacimento del manto stradale a Fasano

«Ancora asfalto nuovo nelle strade del Comune: con il ribasso ottenuto sui lavori in via Maroncelli e via Alfieri a Montalbano, a loro volta finanziati con i risparmi realizzati sul canile-rifugio, abbiamo deciso di riasfaltare anche via Frallonardo nello stesso centro abitato».

A dichiararlo è sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Inoltre, abbiamo autorizzato il rifacimento del tratto di strada di via Santa Margherita compreso tra via Dell'Artigianato e via Pacinotti, a conclusione dei lavori nelle strade adiacenti: la proposta del tecnico progettista, Leonardo Angelini, è stata accolta al fine di mettere in totale sicurezza un segmento dal fondo stradale estremamente pericoloso. Gli atti per entrambe le procedure sono già stati approvati.

Continuiamo a programmare e realizzare il rifacimento integrale delle nostre strade – continua il sindaco -, i cittadini stanno senz'altro notando come la nostra Amministrazione non si limiti a tappare buche, che magari si rompono di nuovo dopo pochi mesi, ma stia curando la ripavimentazione completa e soprattutto duratura delle strade. Oltre alla normale attività di manutenzione delle buche stradali.

I contribuenti possono anche riscontrare come nella generalità dei lavori pubblici vengano realizzati abitualmente cospicui ribassi, che non vanno a discapito della qualità delle opere ma che stiamo interamente usando per ulteriori lavori: abbiamo reso sistematica questa prassi amministrativa e vogliamo continuare così.

Ringrazio pertanto l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Pagnelli, e il dirigente di Settore, Rosa Belfiore, per il decisivo contributo offerto al raggiungimento di questo obiettivo».