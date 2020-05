L’8 maggio 1828 la Svizzera mise alla luce Henry Dunant che si trovò dinanzi alla sanguinosissima battaglia di Solferino. Fu proprio da questo terribile scenario che ebbe l’innovativa idea di creare una squadra di volontari preparati che potessero essere di aiuto nella sanità militare; solo qualche anno dopo, nel 1864, dalla Convenzione di Ginevra nacquero le società nazionali di Croce Rossa.

È proprio nella settimana che comprende la nascita del proprio fondatore che i volontari dell’organizzazione più grande al mondo festeggiano la Settimana di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un’occasione per onorare Dunant e far conoscere alla popolazione tutte le attività in cui i volontari sono coinvolti quotidianamente.

L’Emergenza Sanitaria scaturita dalla diffusione del Covid-19 non ha permesso ai vari Comitati diffusi in tutto il mondo di organizzare grandi festeggiamenti ma, d’altra parte, ha consentito ai volontari di scendere ancora una volta al fianco dei popoli nei momenti più difficili.

Il Comitato della Croce Rossa di Fasano questa mattina ha vissuto un piccolo, ma ormai tradizionale, appuntamento: la consegna della bandiera di Croce Rossa da parte del Presidente, Roberto Posado, al Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, issata sulla balconata del Palazzo Municipale. Un gesto che rinnova la collaborazione con la città seguendo Sette Princìpi di Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

I Sette Principi, faro dei volontari di Croce Rossa, saranno i protagonisti di un’altra interessante iniziativa: quotidianamente verranno esposti dal balcone della Foresteria CRI di Corso Vittorio Emanuele, 24. La scelta del luogo non è per nulla casuale: è proprio qui che, in questo momento di emergenza, ha sede la Sala Operativa Locale di Croce Rossa attiva h24, da cui ogni giorno tantissimi volontari scendono in strada al fianco delle persone più vulnerabili e delle autorità locali, per supportarli nelle attività sociali.

Con la Settimana di Croce Rossa, seppur in modalità differenti rispetto alla consuetudine, si potrà elogiare e supportare l’operato della Croce Rossa Italiana, e in particolare del Comitato di Fasano, che mai come oggi è sotto gli occhi di tutti.