Ceduta al Comune la somma residua della donazione di Ottavio PezzolIa alla “Rivista di Cultura”

«“FASANO Rivista di Cultura”, quanti la ricordano? Era una Rivista semestrale, fondata nel 1980 da Claudio De Mola, Angelo Ferrara, Giovanni L’Abbate, Giuseppe Marangelli e da me», scrive Angelo Sante Trisciuzzi -. Direttore il grande Gianni Custodero e editore eccezionale Nunzio Schena!

Con Schena furono pubblicati 34 numeri e, in proprio, solo il n. 35 nel dicembre del 1997.

La Rivista aveva acquisito una ottima notorietà grazie alla qualità degli studi pubblicati e per questo aveva ricevuto anche un “legato” nel testamento dell’avvocato Ottavio PezzolIa, successivamente dichiarato “Benefattore della Città di Fasano”.

Egli, infatti, aveva donato il suo palazzo alla Città di Fasano perché ne facesse sede della Biblioteca Comunale (finalità, purtroppo, ancora non realizzata), tutte le altre proprietà alla Parrocchia Matrice per la costruzione di una casa di riposo, attualmente operativa per anziani autosufficienti e intitolata a Don Angelo Sabatelli.

Il “legato”, una piccola somma di denaro, venne in parte utilizzata per la stampa del n. 35 della Rivista e il resto depositata su un libretto bancario in attesa di altre pubblicazioni.

Purtroppo così non è stato e la somma è rimasta inutilizzata.

In un periodo di grande difficoltà sociale, come quello attuale, a tutti noi è sembrato più opportuno cedere la stessa, vicina ai mille euro, al Comune di Fasano, nella persona del Sindaco dott. Francesco Zaccaria, per l’acquisto di beni di prima necessità per qualche famiglia bisognosa della nostra Città, ritenendo, con questo gesto, di dare memoria alla volontà di un grande benefattore fasanese, Ottavio Pezzolla, mai dimenticato».