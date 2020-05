Market Solidali, sostegno alle famiglie anche nel mese di maggio

Il programma di rete "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" comunica che anche nel mese di maggio, il programma riuscirà a garantire il proprio sostegno a 65 nuclei familiari, che tra Cisternino e Fasano potranno fare la loro spesa solidale nei market o riceverla direttamente a domicilio.

Grazie alla generosità di associazioni, aziende e cittadini che donando denaro, buoni spesa e prodotti hanno aderito alla campagna “La spesa che non pesa”, per il secondo mese consecutivo, potremo sostenere 21 famiglie in più rispetto a quanto consentito dalle nostre risorse. Prevedendo anche, grazie ai volontari dell’associazione Le Orme di Askan sezione Puglia, la consegna della spesa direttamente a casa per coloro che abbiano problemi di mobilità. Inoltre, nei giorni scorsi, è stata formalizzata la continuità della collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cisternino che ha accettato la proposta del nostro programma di supportarla nella gestione dell’emergenza sanitaria e sociale in corso.

Pertanto, a partire da lunedì 4, i beneficiari accederanno ai market solidali dopo aver concordato un appuntamento con i volontari, potendo fare la spesa senza attese e senza creare assembramenti, garantendo così l'incolumità di beneficiari e volontari, nel rigoroso rispetto di tutte le normative in vigore.

Infine, si comunica che è stato pubblicato il nuovo avviso pubblico per l’individuazione dei nuovi beneficiari che saranno ammessi alla prossima fase di sostegno. Gli interessati, che avranno tempo fino al 22 maggio 2020 per presentare domanda, dovranno collegarsi al sito www.equoenonsolo.it dove prima di procedere alla compilazione on-line della domanda, potranno consultare e scaricare l’avviso pubblico, il regolamento di funzionamento della nuova fase di sostegno e la guida alla compilazione della domanda.

Per maggiori informazioni è possibile contattarci anche via mail (marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani – Cisternino: 3403648955 Cosimina D’Errico).