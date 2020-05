Zaccaria: «Sospensioni e differimenti dei termini di versamento dei tributi locali»

«Per dare un primo segnale di vicinanza ai contribuenti, così duramente in difficoltà per la crisi economica conseguenza del Coronavirus, abbiamo deciso una serie di sospensioni e differimenti dei termini di versamento dei tributi locali a vantaggio dei cittadini, nei limiti dei poteri attribuiti dalla Legge ai Comuni».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Di seguito i provvedimenti presi nella riunione di Giunta municipale di oggi pomeriggio:

1. differimento al 31 maggio dell'imposta sulla pubblicità in scadenza oggi, 30 aprile;

2. differimento al 31 maggio dell'imposta per l'occupazione di suolo pubblico in scadenza oggi, 30 aprile;

3. sospensione delle rate di tutti gli accertamenti relativi ai tributi comunali, nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

4. aumento automatico del numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateizzazione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto nei regolamenti comunali;

5. fissazione per la tassa sui rifiuti 2020 (Ta.Ri.) delle seguenti scadenze: prima rata 31 maggio, seconda rata 31 luglio, terza rata 30 settembre, quarta rata 1° dicembre, rata unica 1° dicembre;

6. per tutti i tributi citati nei precedenti punti, ai contribuenti è data facoltà di versare volontariamente alle scadenze previste, anche se differite o sospese.

L'Amministrazione comunale si è mossa nei limiti delle norme attualmente vigenti: ci aspettiamo dal Governo importanti decisioni a breve per poter fare molto di più.

Come ho detto questa mattina ai commercianti che abbiamo incontrato in Comune, vogliamo giocare insieme a tutti i cittadini la partita della rinascita, che non può che avere come calcio d'inizio meno burocrazia e meno tasse».