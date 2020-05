«Noi ci siamo!». Continua l’impegno gratuito degli operatori dell’Istituto “Latorre” in favore dei “propri” bambini e ragazzi, seppur a distanza.

Com’è noto, in data 06 marzo u.s., il Centro Socio Educativo Diurno di via Nazionale dei Trulli, in ossequio ai DPCM COVID – 19, ha sospeso le proprie attività, al fine di tutelare la salute dei minori accolti, quella delle loro famiglie e, non ultimo, quella del personale educativo.

Tuttavia, la storia dell’Istituto “Latorre” resta un racconto di impegno, solidarietà e umanità. Non a caso, è stato richiesto al CIISAF e alla Regione Puglia la rimodulazione “a distanza” dei servizi garantiti dall’ASP Terra di Brindisi.

Nelle more che la proposta del “Latorre” venga valutata dai competenti uffici regionali e consortili, l’ASP di via Nazionale dei Trulli continua a sostenere la causa di quanti combattono “la provvida sventura”.

Grazie alla discreta, e perciò meritoria, opera di alcuni imprenditori e sodalizi fasanesi, l’Istituto “Latorre” continua a garantire i propri servizi “a distanza”, sebbene non come vorrebbe e come proposto alle autorità competenti. Grazie, in particolare, all’impresa Mare Gioioso SRL di Sebastiano Gioioso, alle aziende Pantaleo di Fasano, all’ANT e all’Associazione “Giovanni Cusodero”, l’Istituto “Latorre”, ogni 10 giorni circa, continua a distribuire alimenti a domicilio ai propri bambini e ragazzi.

Pesce fresco, pasta, latte, olio, uova di Pasqua, colombe, mascherine chirurgiche ed altre utili prebende vengono distribuite a domicilio o ritirate dall’ASP.

«Nel ringraziare pubblicamente le aziende e le associazioni che continuano ad avere a cuore la causa dei bambini – ha dichiarato il presidente dell’ASP Massimo Vinale – si coglie l’occasione per sollecitare la Regione Puglia e il Consorzio BR/2 ad autorizzare un degno servizio a distanza, fatto di dotazioni multimediali per lo studio e pasti a domicilio. Un grazie particolare – ha concluso Vinale – lo dedico al personale educativo che, nonostante la cassa integrazione prolungata, continuano ad assicurare prossimità ai nostri ragazzi».

In un ringraziamento giunto alle aziende citate c’è scritto: Il dono fatto ai nostri bambini / è silenzioso come le loro storie / discreto come i loro bisogni / e generoso come le vostre mani.