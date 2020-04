Coronavirus, il sindaco: «Due guariti in più e un solo nuovo contagiato»

«Vi voglio aggiornare sulla situazione del contagio da Coronavirus nel territorio comunale».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Dalle ultime notizie di oggi, abbiamo due guariti in più e un solo nuovo contagiato, peraltro domiciliato insieme ad altra persona già riscontrata positiva nei giorni scorsi.

Gli attualmente positivi sono quindi 10.

Il dato generale dall'inizio della pandemia è di diciassette contagiati di cui un deceduto, sei guariti e, come già scritto dieci ancora ammalati.

La ripresa è lenta, ma c'è. E questo ci fa ben sperare.

Ho un'altra buona notizia per voi: a causa della situazione del tutto particolare nella quale ci troviamo per la pandemia del Coronavirus, ho deciso di prorogare di un mese il termine ultimo per la presentazione delle domande di esenzione e riduzione del pagamento della Ta.Ri.

Il nuovo termine per fare domanda è quindi il 31 maggio.

Ciascuno di noi possiede un pezzettino della sicurezza di tutti: dovremo convivere col virus ancora per qualche tempo, perciò vi chiedo di continuare a impegnarvi ogni giorno, senza pensare che di colpo l'emergenza sanitaria sia svanita.

Allo stesso modo il nostro impegno sarà quotidiano e concreto, per far fronte alle grandi incertezze del domani».