Le associazioni fasanesi fanno squadra: nasce il Coordinamento “Associazioni in Rete”

Si è costituito lo scorso 2 marzo il Coordinamento “Associazioni in Rete”, gruppo operativo di associazioni fasanesi. L’idea di creare una vera e propria rete è nata da alcune realtà associative locali e risponde all’esigenza di collaborare per raggiungere obiettivi comuni. La squadra intende quindi rappresentare uno strumento utile per attivare e incentivare la collaborazione e il dialogo tra le associazioni del territorio e tra queste e l’Amministrazione comunale.

Il Coordinamento si pone diverse finalità: creare occasioni di confronto e interazione tra i soggetti associativi che operano sul territorio comunale; costituire un punto di riferimento per ciascuna associazione nell’ambito dei diversi settori di interesse; favorire il raccordo tra i gruppi, gli organismi, le associazioni e le istituzioni promuovendo momenti di riflessione e di confronto, incontri e programmi condivisi; concordare linee di intervento e definire attività e impegni reciproci delle associazioni in occasione di eventi e di iniziative di interesse generale della comunità locale; ottimizzare l’apporto di ciascuna associazione attraverso un percorso condiviso di elaborazione dei diversi aspetti funzionali e organizzativi, per il perseguimento degli obiettivi comuni, evitando anche frammentazioni e sovrapposizione delle iniziative.

Allo scopo di agevolare la comunicazione e l’organizzazione interna, sono state distinte quattro macro-aree: Cultura, Musica e Spettacolo; Ambito Sociale e Assistenziale; Sport; Promozione Sociale e del territorio, Servizi e Protezione Civile. Ogni area sarà coordinata da un referente.

Per il triennio 2020-2023, il Coordinamento ha provveduto a eleggere Mariateresa Maggi quale Coordinatore, Piero Ostuni quale Vice-Coordinatore, mentre ad Antonella Colucci è stata affidata la Segreteria.

«Questo progetto è frutto di un lungo ed entusiasmante percorso di tanti anni di collaborazioni, sinergie, amicizie ed energie – afferma Mariateresa Maggi –. Tutto, però, si è concretizzato con la Mostra fotografica “Tu chiamale se vuoi emozioni”, promossa lo scorso settembre da “Calliope” che mi pregio di presiedere: in questa occasione più di quaranta associazioni hanno dato il loro contributo per la riuscita dell’evento ed è stata quindi evidente la correlazione tra il fare rete e il successo della manifestazione. Dopo alcuni momenti di confronto, il 2 marzo scorso siamo riusciti a sottoscrivere il nostro regolamento interno – prosegue –. Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno condiviso l’idea, con fiducia e stima; l’Amministrazione che da subito ha accolto il nostro progetto e che ci sta appoggiando e seguendo fin dai primi passi. Infine, voglio rivolgere un invito alle associazioni del territorio ad unirsi al Coordinamento per mettere in pratica collaborazione e cooperazione e far sì che ci sia un solo interlocutore tra associazioni e cittadinanza, associazioni e Amministrazione».

Qualunque associazione legalmente costituita (iscritta all’albo delle Associazioni Comunali) può scegliere di aderire al Coordinamento, purché si riconosca nei principi e negli scopi del gruppo e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione, mantenendo chiaramente l’indipendenza e l’autonomia nel perseguimento delle proprie finalità statuarie. Sarà sufficiente sottoscrivere il regolamento; la richiesta di adesione dovrà essere presentata ai referenti del Coordinamento.

Anche se nata da poco, la rete di associazioni così riunite ha già avuto modo di offrire il proprio contributo alla comunità collaborando fattivamente con l’Amministrazione comunale in questo periodo di emergenza sanitaria: ha infatti coadiuvato gli organi preposti alla distribuzione dei buoni pasto, nonché al progetto “Un libro per amico”.

Attualmente, hanno aderito al Coordinamento “Associazioni in Rete” 46 realtà. Si tratta di: Associazione Culturale Calliope, Associazione di Volontariato Area Celsi, Associazione Amici di Ernest Verner, Associazione musicale S. Cecilia, Associazione Culturale Nuova Aurora, Emergency - Gruppo Comunale, Associazione “Cocolicchio l’Antico Borgo”, AVIS, APS Humanamente, G.A.T. “Peppino Mancini”, Associazione di Volontariato L’Ala Nascosta, Associazione “Flavio Arconzo” - Vittime della strada e della giustizia, ASD “Nuovo Choreos”, Giugno Fasanese, Pro Selva, ASD “Oltredanza”- Centro studi multidisciplinare “Heart”, ASD “Olistik”, ASD “Giovanni Custodero”- il guerriero sorridente, ANFI, Associazione Iniziative per Fasano, Associazione teatrale “Gli Amici di Giuuanneedd”, Associazione culturale “Timpanisti Fajanensis”, Gruppo Scout Fasano 1, A.G.E., Apmarr, Associazione Culturale “Menti Ardenti”, A.N.M.I., Associazione musicale “Ignazio Ciaia”- Città di Fasano, APS “Il Ponte”, Associazione Ecomuseale della Valle d’Itria, CRI, ANT, Associazione “Ulivo Vivo”, APSI, Università del Tempo Libero “S. Francesco d’Assisi”, Associazione “Le Aquile”, Associazione di volontariato “Quattro zampe nel cuore”, “Save the dreams”, Movimento per la vita, AIDO, Presidio del Libro Fasano, UNITALSI, Associazione “Radio Diaconia”, Associazione “Fasano fotografica”, Associazione “U’mbracchie”.

Per informazioni, richieste e adesioni, è possibile rivolgersi a: coordinamentoass.fasano@gmail.com, o contattare il numero di telefono 334.2575626.