È attiva la nuova app “EasyPark”: anche a Fasano ora si può pagare il parcheggio con lo smartphone

«Da qualche giorno è entrata in funzione la nuova app “EasyPark”: anche a Fasano ora si può pagare il parcheggio con lo smartphone per gli effettivi minuti di sosta».

Lo annuncia il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«La app permette infatti di disattivare la registrazione della sosta al rientro in auto: gli operatori di Polizia locale verificano con il tablet in dotazione se la macchina in sosta ha pagato, controllando il numero di targa.

La tariffazione è quindi precisa al minuto, e risolve il problema delle monetine o del tempo di sosta pagato al parcometro ma non sfruttato.

Se l’automobilista ha bisogno di prolungare la sosta, può farlo in qualsiasi momento sempre dalla app. Easy Park è disponibile su tutti gli store per Android e iPhone, si attiva registrandosi e scegliendo un metodo di pagamento fra carte di credito o PayPal: un altro tassello che abbiamo voluto aggiungere per rendere Fasano più attenta alle esigenze dei nostri concittadini e degli ospiti della nostra città».