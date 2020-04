Centro abitato ridotto ad immondezzaio: le parole del sindaco

«Le stime dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ritengono che alla partenza della cosiddetta fase 2 occorreranno circa trecento milioni di mascherine al mese, per non parlare dei guanti e di ogni tipo di dispositivo di protezione individuale: tutto questo sarà parte fondamentale della nuova normalità che potrebbe durare anche parecchi mesi».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«In tutti i comuni iniziamo ad assistere a scene come queste (vedi foto), che ieri ho dovuto purtroppo vedere anch'io e che sono state ritratte dalla Croce Rossa di Fasano. Credo che la situazione del tutto eccezionale che stiamo vivendo non sia una giustificazione valida per ridurre i nostri centri abitati a immondezzai.

L'Amministrazione comunale sta cercando di fare il più possibile per tornare ad un territorio pulito, tanto più adesso che si va incontro alla stagione turistica più difficile della nostra storia».