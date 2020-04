Zaccaria: «Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Miccolis»

«A nome di tutta l’Amministrazione comunale e mio personale esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Miccolis. Nella consapevolezza che un momento del genere sarebbe potuto arrivare, è dovere nostro e di tutti i cittadini essere vicini col sentimento e col pensiero a chi oggi saluta il proprio caro con dolore e smarrimento. Ci conforti la speranza che, rispettando le norme straordinarie, abbiamo la possibilità di scacciare il virus dalla nostra vita e non dover vivere altri momenti come questo».

Queste le parole di cordoglio del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Circa la situazione attuale dei contagi – continua il primo cittadino -, oltre ai tre ammalati dichiarati ufficialmente guariti tre giorni fa, ieri è guarito un altro contagiato residente a Pezze di Greco.

Dall'inizio della pandemia, i contagiati totali nel territorio comunale sono stati finora 16. A questi vanno sottratti i quattro guariti e il defunto.

Il totale dei soggetti attualmente contagiati è, pertanto, di 11 persone.

Con l'imminente avvio della seconda fase – conclude Zaccaria – si amplia il ruolo che ciascuno di noi può svolgere per avvicinare il ritorno alla normalità: il mio appello non può che essere quello di proseguire nel rispetto scrupoloso anche delle nuove prescrizioni che il Governo sta per darci».