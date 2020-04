Giornata della liberazione, “Fasano Antirazzista”: «Abbiamo l’obbligo di continuare la lotta»

«Il 25 aprile 1945 è crollato il regime fascista che per un ventennio aveva duramente oppresso, con l’appoggio dei poteri forti, l’intero popolo italiano. Ma contestualmente è nata una democrazia liberal-borghese che, nel tutelare, con il sostegno degli USA, le classi sfruttatrici dei lavoratori, non è stata da meno del fascismo. Il 25 aprile non può essere considerata solo come una data da commemorare».

Queste le parole dell’Associazione Fasano Antirazzista.

«Oggi ci dicono che siamo liberi e dobbiamo festeggiare insieme questa ricorrenza. Come possiamo festeggiare con chi appoggia il decreto Minniti Orlando o il Decreto Salvini bis in una continuità allarmante tra i vari governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni. Decreti contro gli immigrati, lasciati annegare in mare, i manifestanti, denunciati, arrestati e deportati (vedi No Tav e No Tap), gli Ultras, diffidati, arrestati, privati dal seguire la propria squadra del cuore anche senza prove ma per un giudizio preventivo, decreto contro la classe lavoratrice, a cui si limita il diritto di sciopero ed è stata privata della funzione dell’articolo 18. Ovvero contro quelle categorie che si oppongono alla loro dittatura liberale e fascista.

Inoltre in quest’ultimo periodo stiamo vivendo il dramma della diffusione del Covid 19, vedendo limitata la nostra libertà. Se da una parte stiamo assistendo ad un aumento degli abusi di potere che vanno aldilà del rimanere a casa per precauzione, dall’altra parte stiamo assistendo a continue delazioni contro chi esce senza sapere effettivamente se quest’ultimi sono fuori per lavoro, spesa o quant’altro. Bisogna quindi aumentare la vigilanza e denunciare questi casi per non ritrovarci in uno stato di polizia alla fine della pandemia.

Per questo oggi abbiamo l’obbligo, non solo di non dimenticare, ma di continuare la lotta. Lo dobbiamo a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che con i loro sforzi e i loro sacrifici hanno liberato l’Italia da una spaventosa tirannide.

1945: ci chiamavano banditi ed eravamo partigiani

2020: ci chiamano teppisti ma siamo antifascisti»