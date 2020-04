Ordinanza del sindaco per le giornate del 25 aprile, 26 aprile e 1° maggio 2020

Per opportuna conoscenza si trasmette l'ordinanza sindacale n. 22 del 18 aprile u.s. con la quale il sindaco di Fasano ha stabilito, alla luce delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 del 18 aprile 2020, le seguenti ulteriori misure su tutto il territorio comunale, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le giornate di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020:

«- la sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di bevande e alimenti;

- la completa chiusura al pubblico dei rivenditori di tabacchi;

- la sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di sigarette, tabacchi e altri generi di monopolio.

Precisa che, per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 del 18 aprile 2020, è prevista:

la chiusura al pubblico, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentarie di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono consentite:

- le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il perfezionamento che per la consegna;

- l’esercizio delle edicole, farmacie e parafarmacie.

La presente ordinanza è esecutiva nelle giornate del 25 aprile, 26 aprile e 1° maggio 2020.