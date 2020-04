Festa della Liberazione e Giornata dei Lavoratori: chiuse le attività commerciali

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato nella tarda serata di ieri, 18 aprile, un’ordinanza con la quale ha deciso la chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020 (Giornata mondiale dei Lavoratori).

La chiusura è disposta sia per gli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, compresi nei centri commerciali: pertanto, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, con propria ordinanza ha recepito le direttive regionali e ha confermato la chiusura anche per tabaccherie e distributori automatici di tabacchi, alimenti e bevande.

Sono consentite le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e l’esercizio delle edicole, farmacie e parafarmacie.

«È vicino il momento in cui sarà possibile tornare, gradualmente e con cautela, ad uscire dalle nostre case, ma fino ad allora – ricorda il Sindaco – non possiamo correre il rischio di vanificare tutti i pesanti sacrifici che abbiamo fatto. Invito per questo i cittadini a rispettare ancora le norme straordinarie del Governo: non manca molto, non molliamo!».