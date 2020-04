Oggi in piazza Ciaia la giornata di donazione di sangue: già reclutati i volontari

Oggi, 19 aprile, dalle 8.30 alle 12, si svolgerà in piazza Ciaia una campagna di donazione organizzata dalla sezione fasanese “Franco Zizzi” dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, in collaborazione con il comune di Fasano. Per rispettare le note norme sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento, il reclutamento dei volontari è già avvenuto su prenotazione, pertanto non vi è più possibilità di prenotarsi per la donazione.

I 31 prelievi prenotati per domani si svolgeranno quindi per singoli appuntamenti prestabiliti, alla presenza di una pattuglia della Polizia locale, in ambiente protetto e con tutte le precauzioni del caso.

Non è dunque consentito uscire di casa né presentarsi in Piazza a coloro che non hanno un appuntamento già prenotato.

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, così commenta: «L’Amministrazione comunale e l’Avis fasanese hanno voluto rispondere all’appello del capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli: a causa del comprensibile timore dei cittadini di donare nelle strutture sanitarie, per il pericolo del contagio da Coronavirus, è necessario offrire alternative.

Ringrazio il presidente della sezione cittadina dell’Avis, Angelo Sante Trisciuzzi e il consigliere comunale Dominga Marzulli per questa lodevole iniziativa, che rappresenta un significativo contributo al salvataggio di vite umane nell’emergenza che stiamo vivendo».