Disponibili le aule digitali del Parco Culturale!

Il Parco Culturale, per venire incontro alle esigenze delle centinaia di aziende, enti ed organizzazioni che a causa delle straordinarie disposizioni governative sono costrette a non poter svolgere incontri di lavoro o lezioni, dà la possibilità di poter usufruire delle proprie aule in formato digitale affittandole tutti i giorni dell'anno.

Le aule possono ospitare da 20 a 500 utenti!

Per offrire questi servizi il Parco opera con varie piattaforme, alcune anche riconosciute dall'AGID (Agenzia Governativa dell'Italia Digitale).

Ogni giorno, quindi, il www.parcoculturale.eu è sede di corsi di formazione, riunioni, incontri e conferenze grazie all’opportunità di affittare delle aule web. Per assicurare un servizio efficiente già qualche ora prima dell’inizio dell’evento è possibile trovare le informazioni direttamente nell'aula di riferimento.

Affittare un’aula digitale non è diverso dallo scegliere un’aula fisica, anche se dietro ad uno schermo, infatti, potrai scegliere quella che fa al caso tuo tenendo in considerazione il numero dei partecipanti e la tipologia di evento! Inoltre la chat, utile per qualsiasi chiarimento, supporto o tipologia di assistenza, è disponibile dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Oltre alla scelta dell’aula personalizzata e adatta alle singole esigenze, il Parco Culturale offre diversi servizi per rendere l’esperienza online efficace e soprattutto efficiente.

L’aula sarà possibile sceglierla e trovarla direttamente su www.parcoculturale.eu, per ottimizzare i tempi e l’organizzazione. In fase di accoglienza (ma anche durante gli eventi) sarà sempre disponibile un servizio di chat istantaneo per poter risolvere eventuali problematiche al fine di rendere l’esperienza online facile come quella in aula! Sempre per questo stesso fine sarà disponibile un help desk per gli utenti che hanno difficoltà nell'accesso.

Il Parco è attento anche alle esigenze delle aziende per questo ha una vasta scelta di piattaforme per individuare quella più adeguata all'evento specifico. Inoltre, per rendere il più smart possibile la fruizione dell’evento, si occupa della gestione degli inviti e delle password ed offre assistenza e tutoraggio tecnico per i moderatori/docenti durante l'evento.

Infine sarà disponibile un resoconto finale ed un report al termine di qualsiasi incontro online.

Per maggiori informazioni e per scoprire come affittare l’aula più adatta alle tue esigenze contattaci al numero 080 4391993 oppure inviaci una email: piattaforma@parcoculturale.eu