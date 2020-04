Zaccaria: «Il colpo che abbiamo subito è davvero forte e nessuno può essere lasciato solo»

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha potuto rispondere all'istanza con la quale due associazioni cittadine di lavoratori autonomi hanno chiesto l'"abolizione totale" della T.O.S.A.P. e della Ta.Ri. per l'intero anno 2020. Nella sua risposta, il Sindaco ha ricordato che i Comuni non dispongono del potere di introdurre né ritirare tributi, e ha proseguito: «Mi associo - convinto che mai come in questa situazione la condivisione di intenti può produrre risultati favorevoli - allo sforzo che in queste ultime settimane sta profondendo l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e garantirò il mio personale impegno affinché la cosiddetta "questione fiscale" determinata dal virus COVID-19, già oggetto di analisi e valutazioni da parte dei competenti organi, possa arrivare a decisioni utili a favore delle categorie produttive già severamente provate».

Il Sindaco Zaccaria ha comunicato inoltre la sua disponibilità, appena vi saranno notizie certe sul distanziamento sociale e sulle iniziative di sostegno alle attività produttive, ad illustrare in un incontro pubblico le misure che saranno adottate.

A margine della sua risposta, ed a commento di tale particolare aspetto della situazione d'emergenza che il Paese sta vivendo, il Sindaco aggiunge: «Il colpo che abbiamo subito è davvero forte, e nessuno può essere lasciato solo: sono certo che iniziative senza precedenti saranno prese per la ripartenza dell'economia, soprattutto delle imprese più piccole o individuali. Ho notizia che la Regione Puglia, ad esempio, sta mettendo a punto una misura d'intervento che garantirà microprestiti di 30.000 euro a tasso zero, cumulabili con altre forme di sostegno e restituibili in sei anni. Invito pertanto i cittadini, in particolare i lavoratori autonomi - conclude il Sindaco Zaccaria -, ad avere fiducia nelle Istituzioni che, a tutti i livelli, stanno lavorando con grande unità di intenti per l'avvio della "fase due", che passa da un effettivo, poderoso e concreto rilancio dell'economia».