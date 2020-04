Zaccaria: «Ai soggetti con disabilità è consentito uscire di casa anche oltre il limite prescritto»

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha indirizzato alle Forze dell'ordine operanti nel territorio comunale un’interpretazione autentica delle norme straordinarie nazionali e regionali di contrasto al contagio da Coronavirus. Nella nota si specifica che ai soggetti con disabilità intellettive e relazionali è consentito uscire di casa anche oltre il limite prescritto di duecento metri, purché affiancati da un accompagnatore e muniti dei dispositivi di protezione individuale previsti.

«Sono stato sensibilizzato alla problematica dalla mamma di una ragazza autistica - spiega il sindaco Zaccaria - che mi ha illustrato come le uscite quotidiane siano parte stessa della terapia per questo tipo di problematiche. L'occasione mi ha dato la possibilità di scrivere agli organi di polizia per precisare questo particolare diritto ad uscire. I volontari di Croce Rossa e Protezione civile - specifica il Sindaco - saranno a disposizione delle famiglie, in collaborazione con le altre associazioni di volontariato del territorio, per organizzare i piani di accompagnamento delle uscite: vogliamo far sì che anche questa parte della terapia sia garantita a chi ne ha bisogno».