Il messaggio di speranza dei docenti del "Da Vinci" sulle note dei Negramaro

In un periodo così insolito, in cui molte delle nostre certezze sembrano essersi nascoste, è necessario puntare i riflettori lì dove la luce si sforza di restare accesa.

E la luce questa volta, come spesso accade, è nella scuola.

Anche se le aule sono vuote, i corridoi silenziosi e i banchi ordinati, infatti, la scuola non smette di far rumore. E questa volta per farlo sceglie di cantare.

È così che i docenti del “Da Vinci” hanno deciso di abbracciare, seppur virtualmente, gli alunni dopo le vacanze pasquali.

Sulle note di “Fino all’imbrunire” dei Negramaro i professori hanno donato ai ragazzi una versione di se stessi innovativa ma neanche troppo se si pensa che ogni giorno sono in grado di riscoprirsi attori diversi pur di ottenere in compenso l’attenzione e l’interesse di chi siede dietro i banchi. Soprattutto in un momento extra-ordinario come quello che stiamo vivendo, che costringe tutti a reinventarsi quotidianamente.

Un video che vede una special guest d’eccezione, il Dirigente Scolastico Maria Stella Carparelli, e un deus ex machina incredibile per audio, video e montaggio: il Maestro Ottavio Savoia, insegnante della scuola, coadiuvato da Domenico Di Leo.

E così la forza dilagante che contraddistingue da sempre i singoli tasselli che compongono la grande famiglia del “Di Vinci” torna ad esplodere con un tal fragore da arrivare persino all’autore di quello che hanno scelto come inno di speranza in queste misure straordinarie di distanza colme di amore: Giuliano Sangiorgi. Il cantautore salentino, ricondividendo il video del liceo fasanese sulla sua pagina Facebook, ringrazia quest’ondata di bellezza che per una volta, anziché le cattedre, ha inondato le bacheche.

Così la scuola torna ad essere, oggi più che mai, sinonimo di casa.

Una casa dove torneranno i vecchi tempi con le loro camicie fiammanti; una casa che oggi si riscopre senza pareti, senza limiti strutturali, perché alla cultura - ma soprattutto all’amore - non si possono porre confini.

Per le emozioni che ancora oggi riescono ad arrivare dritte al cuore partendo dal centro propulsore che continua ad essere il liceo, culla materna di migliaia di sogni e ali vigorose per infiniti futuri, nel ricordo dei miei giorni resta fino all'imbrunire.