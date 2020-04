Per opportuna conoscenza si trasmette l'ordinanza sindacale n. 21 con la quale il sindaco ha prorogato fino al 3 maggio 2020 il contenuto delle precedenti ordinanze sindacali adottate (come prorogate con Ordinanza 15/2020), ai fini del contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti e nei termini di cui a seguire:

ORDINANZA N. 9/2020:

- Sospensione dei seguenti mercati settimanali che interessano il territorio comunale:

Fasano centro: mercoledì; Pezze di Greco: venerdì; Montalbano: lunedì; Mercato del contadino: sabato.

ORDINANZA N. 10/2020:

- Chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo, aperto per eventuali emergenze dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00, con osservanza di tutte le prescrizioni previste nei DPCM richiamati nella parte narrativa;

- Accesso agli uffici Demografici, ivi compresi i cimiteri – Urp, come gli altri uffici comunali, solo esclusivamente previo appuntamento telefonico o a mezzo email;

- Apertura degli Uffici che garantiscono Servizi comunali connotati dal requisito della indifferibilità, e per cui viene garantita la presenza del personale, ossia:

- Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni delle nascite e dei decessi) – reperibilità ai numeri 080 4394 252 - 253

- Servizi Cimiteriali – numero dedicato

- Protezione civile - 080 4394 314

- Assistenza domiciliare (dedicata alle persone non autosufficienti che vivono sole) - 080 4394315 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;

- Chiusura di tutti i cimiteri comunali, che verranno aperti unicamente per assicurare i servizi di trasporto, ricevimento e inumazione delle salme;

- Limitazione dell’attività di ricezione del pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione di quelli indicati in precedenza, ed esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti con modalità agile per tutte le attività ed i procedimenti tali da non richiedere la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto, fermo restando la necessità di assicurare la funzionalità e qualità dei servizi;

- Fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie al personale che, fino al 3 maggio 2020 e per tutto il periodo emergenziale, non possa fruire del lavoro agile, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della propria struttura, demandando al Segretario generale il potere di direttiva in merito all’utilizzo delle ferie e per lo svolgimento dello “smart working” di tutto il personale;

- Possibilità di contattare tutti gli uffici comunali esclusivamente a mezzo email o telefono, come da ALLEGATO alla presente ordinanza (ALLEGATO sub 1), oltre ai numeri e mail dedicati ad interventi sociali che dovessero rendersi di volta in volta necessari; È garantita la continuità della fornitura dei Servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n°146.

ORDINANZA N. 11/2020: chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati anche di servizio di apertura e chiusura, e quindi, con recinzioni e cancelli di accesso.

ORDINANZA N. 12/2020: trasporto pubblico locale urbano, oltre che da e per la stazione ferroviaria, previa diffusa informativa al pubblico, da rendersi secondo le seguenti misure:

- È fatto obbligo all’impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fasano, di svolgere interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;

- È fatto obbligo all’impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fasano, di svolgere interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;

- Riduzione dei servizi ordinari garantendo, comunque, le corse a maggiore frequenza e negli orari cosiddetti “di punta”;

Nello specifico:

- per Pezze di Greco, Speziale, Montalbano, Pozzo Faceto, Torre Canne e Torre Spaccata, sono garantite le corse F1, F5, F8, F12/2, F14 e F17;

- per Savelletri sono garantite le corse F21, F24, F26 e F28;

- per Selva, Laureto, Cocolicchio sono garantite le corse F31, F33, F34, F36, F41, F44 e F47;

- per la zona industriale nord sono garantite le corse ZIN 1 e ZIN 3;

- I servizi di TPL da e per la stazione ferroviaria saranno calibrati in relazione ai soli treni che fermeranno a Fasano a seguito della riduzione operata dalla RFI.

La presente ordinanza è efficace dal giorno 14 aprile 2020 e sarà valida fino al 3 maggio 2020, salve nuove disposizioni.