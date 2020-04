Pasqua, Zaccaria: «Ringrazio i cittadini per aver saputo sacrificarsi per il bene di tutti»

«Anche nel giorno di Pasquetta la Polizia locale e tutte le altre Forze dell’ordine hanno svolto un ottimo lavoro di controllo sulle uscite ingiustificate». Lo dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

Per quanto riguarda la Polizia locale, il servizio di pattugliamento del territorio nelle giornate del 12 e 13 aprile ha riportato i seguenti risultati:

121 veicoli controllati

116 persone identificate

21 sanzioni comminate

«Ringrazio tutto il personale dei corpi di polizia impegnati in questi due giorni di controlli straordinari – aggiunge il sindaco Zaccaria - per aver permesso con fermezza ed equilibrio che le norme straordinarie venissero rispettate. Ringrazio i cittadini, per aver saputo quest’anno sacrificarsi per il bene di tutti. Continuando con questa serietà di comportamento è sempre più vicino il giorno dello scampato pericolo e del ritorno alla nostra nuova normalità».