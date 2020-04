Coronavirus, potenziati i controlli per la giornata di oggi

Nella giornata di Pasqua, il rafforzato dispositivo di vigilanza sulle strade del territorio comunale ha consentito di ottenere un sostanziale rispetto del divieto di uscita ma anche maglie strette nei confronti dei trasgressori: le pattuglie della Polizia locale in servizio hanno fatto registrare oltre 70 controlli e 15 sanzioni; i controlli e le sanzioni hanno riguardato un significativo numero di persone a piedi.

«Ritengo che i numeri, in questa delicata giornata, indichino una soddisfacente adesione dei cittadini alle disposizioni straordinarie contro il contagio, e l’attenzione degli operatori di Polizia locale guidati dal comandante Luigi Vella. La situazione è in continuo divenire data la continuità nei servizi: martedì 14 forniremo un report dettagliato con i risultati complessivi», commenta il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

Per il lunedì dell’Angelo è stato previsto un ulteriore potenziamento dei controlli: saranno cinque le pattuglie di Polizia locale in servizio, alle quali se ne aggiungeranno oltre quindici fra Carabinieri, Carabinieri forestali, Guardia di Finanza e Polizia di Stato; quest’ultima avrà a propria disposizione anche un elicottero.

«Sottolineo ancora una volta – è l’appello del sindaco Zaccaria - che dipende solo dai nostri comportamenti il ritorno alla normalità: per quest’anno mettiamo da parte le tradizioni, il bel tempo e la comprensibile voglia di stare insieme, e pensiamo ad avvicinare il più possibile, passando la Pasquetta in casa, il momento in cui potremo tornare a goderci senza pensieri le bellezze del nostro territorio».