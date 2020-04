Il sindaco: «Torneremo presto alla normalità, più forti e migliori di prima. E sarà di nuovo Pasqua»

«Oggi è un giorno di speranza. La speranza che sconfigge la tristezza e la paura. La speranza che ci fa essere solidali gli uni con gli altri. La speranza che, in questo momento, più che mai, assume un significato importante per la nostra comunità».

Queste le parole del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Tutto il mondo si trova a fronteggiare una pandemia, un nemico invisibile che, come una tempesta, ha messo a nudo le nostre fragilità.

Anche Fasano, in questo mese, ha vissuto momenti complicati che resteranno nella nostra memoria per molto tempo. Ma li sta affrontando con dignità e coraggio.

Non avrei mai pensato di ritrovarmi alla guida della nostra comunità in un periodo di emergenza globale.

Quando indossai la fascia da Sindaco per la prima volta, dissi che pesava più del piombo e mai come in questi giorni complicati sto imparando quanta forza serva per svolgere un compito così difficile, ma allo stesso tempo gratificante.

Come Primo Cittadino sento ogni giorno più forte il dovere di soddisfare le vostre aspettative, garantendo sempre equità e giustizia, con la forza e con la passione generate dall’amore che provo per questa meravigliosa città.

Torneremo presto alla normalità, più forti e migliori di prima.

Torneremo a parlarci, ad abbracciarci, a guardarci negli occhi, a godere della bellezza che ci circonda.

E sarà di nuovo Pasqua: un nuovo passaggio dal buio alla luce che ci darà la forza di rimetterci in cammino e riprendere per mano la nostra vita.

Buona Pasqua a tutti».