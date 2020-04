Attivo lo sportello dell’ApsifaSano a sostegno degli operatori impegnati

L’ApsifaSano, attiva dal 2014 con svariati Servizi e iniziative a favore della nostra Comunità, desidera formulare i migliori auguri di una vera e buona Pasqua alla cittadinanza: una Pasqua che sia di consapevole rinascita.

L’ApsifaSano ringrazia quanti, in questo periodo emergenziale, si stanno prodigando per l’intera comunità: Amministrazione Comunale e, in primis il Sindaco con tutta la Giunta, Protezione Civile, Forze dell’ Ordine, Croce Rossa Italiana, Parrocchie in uno con le Caritas, Associazioni di Volontariato e, in particolare, quanti, mettendo a repentaglio la propria salute si dedicano con passione al loro lavoro come gli operatori della Sanità, medici, infermieri, OSS, ecc.

A tutti loro va il nostro ringraziamento.

E proprio per loro, per tutti gli operatori impegnati, l’apsifasano ha attivato uno Sportello psicologico telefonico. Infatti nelle Grandi Emergenze, come questa del Covid-19, quelli che rischiano di più e che, perciò, sono più sottopressione psicologica e a rischio di stress, sono soprattutto gli operatori che, infatti, in Psicologia dell’Emergenza sono considerati anch'essi vittime seppur di 3° livello (dopo le persone direttamente coinvolte e i loro parenti o persone care).

È un servizio attivo già da lunedì 23 marzo ed è offerto gratuitamente a tutti gli operatori impegnati nell’Emergenza Covid-19.

I singoli operatori possono telefonare ad una Segreteria che provvederà, nel rispetto della riservatezza, all'invio ad un professionista psicologo per la consulenza telefonica.

I professionisti impegnati nell’iniziativa sono i seguenti: Dott. Calefati J., A. Cipriani, M. Demola, A. Dibello, A. Mancini, M. Pipoli.

Il Servizio è operativo dal lunedì al sabato. Per informazioni inviare mail a apsifasano@libero.it , oppure telefonare:

la mattina (ore 9.30 -12.30) al numero 366-5066834

il pomeriggio (ore 15.00 - 18.00) al numero 335-7544349.

L’apsifasano, inoltre, nella propria pagina Facebook apsifasano suggerisce alla cittadinanza consigli utili per affrontare al meglio questo periodo di restrizione.Gli ultimi temi proposti sono stati : come impegnare il tempo, evitare le trappole alimentari, come tenersi lontani da ansia e panico, i contatti che ci fanno stare bene, l’amore al tempo del Coronavirus, come affrontare la convivenza forzata, consigli per i più piccoli, i nonni, ecc.

La pagina è curata dai colleghi: dott.riR.Fanizza, I. Ancona, C. Palmisano.

Nel caso di problemi o emergenze psicologiche particolari, ci si può rivolgere all'Ordine degli Psicologi, nel cui Sito: www.psy.it si possono trovare tutti i riferimenti telefonici, oppure alla SIPEM (Società italiana per la Psicologia dell'Emergenza).