Donazioni di denaro a sostegno dei concittadini: il ringraziamento del sindaco

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha inviato la seguente lettera ai sottoscrittori che hanno offerto contributi in denaro a sostegno dei loro concittadini in difficoltà per l’emergenza-Coronavirus:

«La grave emergenza causata dal Coronavirus ha fatto riemergere sentimenti che, nella frenesìa che caratterizza la nostra vita, sembravano passati in secondo piano.

Fra questi sentimenti c’è l'amore verso il prossimo.

Come sindaco del Comune, l’Istituzione più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, ho avuto modo, in questi giorni ricchi di emozioni, di riconoscere quella gradevole sensazione di condivisione che si prova nel momento in cui si offre, e si riceve, un’attenzione sincera e spontanea: è il primo sentimento che deve animare un rappresentante delle Istituzioni quando intraprende il proprio percorso.

Il motivo ricorrente “io resto a casa” non ha impedito a tanti, singoli, gruppi, associazioni e aziende di fare un passo fuori, mettendo a disposizione degli altri, in particolare dei più bisognosi, le proprie risorse.

Un’azione buona e dall’autentico sapore di altruismo per la quale, con emozione, vi ringrazio a nome mio e di tutta la Città».