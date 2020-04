A casa ma con IlMagOnline

Anche questo mese (clicca qui per aprire IlMagOnline), in mezzo a tanti sovvertimenti, a impensabili stravolgimenti di abitudini consolidate, immancabili cambiamenti nello scorrere della vita di tutti noi, eccoci a scandire il tempo che passa, con un piccolo punto fermo, l’appuntamento di #Ogni10delMese con IlMagOnline.

Ci siamo lasciati solo 30 giorni fa eppure tutto sembra così profondamente diverso. Lo #stateacasa ci ha portati a cambiare il metro e la misura con cui valutare anche le situazioni più scontate. Ci siamo riscoperti cuochi, cantanti, poeti e fantasiosi inventori. Ma quante domande ci girano per la testa!

Anche questo mese, abbiamo voluto offrirvi curiosità e argomenti da approfondire, valutare, riscoprire.

E quindi, indossando una lente dai colori diversi dal solito, anche in questo numero troverete le consuete rubriche in tema di salute fisica, di sport, di letture “da quarantena”. E ancora i miti e le leggende della nostra terra, i suggerimenti, utili per questo periodo, di Beniamino Attoma Pepe in Wikibenia e di Annalisa Zaccaria nella rubrica Semente. E poi le incursioni nel mondo dei LEGO, della scuola, degli animali, il FAI, BaLab…

Insomma un piccolo e variegato ventaglio di spunti per tutti noi…da sfogliare e assaporare con la lentezza dei tempi che le giornate in casa ci dettano, come la chiacchierata davanti ad un caffè con un vecchio amico.

Buona lettura.