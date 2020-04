Buoni spesa, l'assessore Angela Carrieri chiarisce le modalità di utilizzo

In merito ai buoni spesa distribuiti per l'emergenza coronavirus, interviene l'assessore Angela Carrieri: «A pochi giorni dalla consegna dei buoni spesa, desidero fare alcuni chiarimenti in merito alla gestione degli stessi:

- è possibile utilizzare i buoni spesa entro il 31 maggio 2020 presso i vari esercizi convenzionati (la lista degli esercizi è in continuo aggiornamento e si può visionare sul sito del comune).

- i buoni spesa sono spendibili anche per l’acquisto di farmaci ed alimenti per animali, sono esclusi alcolici (vino, birra e super alcolici vari) e arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

- il buono non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; inoltre comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Per quanto riguarda le domande pervenute dopo la data di scadenza (dal 6 all’8 aprile), verranno analizzate a partire dalla prossima settimana, di conseguenza non è possibile sapere i nomi dei beneficiari in anticipo.

I servizi sociali – conclude l’assessore Carrieri- rimangono comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento; il numero da chiamare è lo 080/4394298 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11».