Buoni spesa, i chiarimenti dell’assessora Carrieri

«Siamo quasi al termine della consegna dei buoni spesa che andranno a sostegno delle famiglie che in questa emergenza stanno vivendo un momento delicato».

A dichiararlo è l’assessora alle Politiche Sociali dott.ssa Angela Carrieri.

«Entro massimo sabato saranno distribuiti tutti i buoni di coloro che hanno fatto richiesta entro il 6 aprile.

Vorrei ancora una volta precisare alcuni punti:

- verranno consegnati a domicilio i buoni a tutti coloro che non hanno ricevuto un espresso diniego da parte dei servizi sociali.

- I 7 numeri messi a disposizione per fare richiesta dei buoni dal 7 aprile sono fuori uso. Resta attivo solo il numero per la richiesta del pacco viveri 080/4394298 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.



- Appena ci è stato segnalato il problema dell'Eurospin ci siamo messi in contatto con la direzione generale dell'esercizio commerciale e ci hanno riferito che saranno pronti a partire quanto prima. Restano comunque a disposizione tutti gli altri esercizi commerciali convenzionati. E' possibile visionare l'elenco degli esercizi convenzionati sul sito comunale.

- Non è più possibile inviare altre domande per richiedere i buoni spesa per il momento.

Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che in questi giorni, con tanti sacrifici, stanno facendo il possibile per la cittadinanza, dai dipendenti ai volontari.



A loro va tutta la mia stima e il mio affetto».