Disattivati anche i distributori automatici di tabacchi a Pasqua e pasquetta

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, con nuova ordinanza ha integrato e precisato quanto già stabilito in precedenza circa la chiusura degli esercizi commerciali il 12 e 13 aprile: oltre al divieto di apertura per le tabaccherie, anche i distributori automatici di tabacchi dovranno essere disattivati.

Dopo l'ordinanza del Sindaco, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato una nuova ordinanza che ha ugualmente previsto la chiusura degli esercizi commerciali valida su tutto il territorio regionale, quindi anche nel comune di Fasano: il 12 e il 13 aprile sarà comunque consentito il servizio a domicilio, esclusivamente su prenotazione on-line o telefonica, a tutte attività di somministrazione di cibi e bevande.

«La prevenzione di ogni assembramento e il divieto di uscire, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di grave necessità o motivi di salute, nei giorni di Pasqua e Pasquetta sono fondamentali per non creare pericolo di contagio – dichiara il Sindaco Zaccaria -. Ricordo che per i controlli saranno usati due droni, che circolerà una pattuglia in più della Polizia locale e che si rischiano da 400 a 3.000 euro di multa oltre che la denuncia penale».