Il Comitato Festa a sostegno delle famiglie in difficoltà

Il Comitato Festa Patronale di Fasano ha deciso di contribuire alla raccolta di viveri per le famiglie bisognose della città che in questo periodo di blocco lavorativo si trovano in situazioni di evidente difficoltà.

Il comitato, presieduto da Giuseppe Ancona, facendo ricorso ai fondi di cassa incrementati dalle offerte dei membri del sodalizio, ha donato 765 bottiglie di olio extravergine di oliva prodotto da un'azienda locale che è già stato consegnato alla dispensa alimentare cittadina affinché nei pacchi viveri che saranno distribuiti per la Pasqua ci sia anche una bottiglia di olio indispensabile per l'alimentazione e la preparazione dei cibi.

«Abbiamo voluto essere concretamente vicini ai nostri concittadini più in difficoltà in questo periodo di bisogno e sono grato all'Azienda Pantaleo di Fasano per la pronta disponibilità e dimostrata. Un ringraziamento particolare va pure a tutti gli amici del Comitato che hanno accolto senza alcuna remora la proposta e che hanno provveduto a incrementare con varie donazioni la somma che avevamo a disposizione. Non sappiamo -ha concluso il presidente Ancona- se quest'anno potremo festeggiare i nostri Santi Patroni, questo dipenderà dalle disposizioni in materia di salute che saranno emanate probabilmente a livello regionale, ma nel frattempo abbiamo voluto dare un segno della nostra presenza in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo».