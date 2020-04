Buoni-spesa, Zaccaria: «Presentato numero di domande sufficiente a esaurire la somma residua»

«Nelle giornate di ieri e di oggi è stato presentato un numero di domande valide per la concessione dei buoni-spesa sufficiente a esaurire il residuo di 15.640 euro che era stato indicato: invito pertanto la cittadinanza a sospendere l'invio delle richieste».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Fornirò tempestiva informazione sulla distribuzione dei buoni emessi con la somma residua, e attendo indicazioni dal prossimo decreto in via di emanazione dal Governo sull'eventuale rifinanziamento per un'ulteriore distribuzione».