Emergenza covid-19, il CIISAF attiva servizi alternativi

Il Consorzio CIISAF dell’Ambito Territoriale Sociale di Fasano, Cisternino e Ostuni, stante l’emergenza COVID 19, e al fine di assicurare le prestazioni sociali, dando continuità e sostegno ai propri utenti e a tutti coloro che dovessero farne richiesta per il tramite dei Servizi Sociali Comunali dell’Ambito Territoriale, attiverà, in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “San Bernardo” di Latiano (BR), ente gestore del servizio di Assistenza Domiciliare(SAD), a partire da oggi 9 aprile i seguenti servizi alternativi.

I servizi saranno i seguenti:

1) ASCOLTO SOCIALE

Un servizio per intercettare i bisogni delle persone sole e fragili, che non hanno modo di far sentire la loro voce e che hanno bisogno di compagnia per qualunque difficoltà.

Il servizio di contatto e di ascolto ha l’obiettivo di:

•Verificare le condizioni psicofisiche e sociali dell’assistito e del caregiver, attivando

contestualmente il sostegno relazionale al caregiver per prevenire stati di emarginazione;

•Monitorare lo stato di disponibilità dei farmaci;

•Effettuare il monitoraggio costante della situazione di vita per l’attivazione di interventi mirati e

personalizzati.

COME

Il servizio verrà svolto dalle Assistenti Sociali della cooperativa nei confronti dei propri assistiti.

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18,30

Le Assistenti Sociali contatteranno l’utenza, con la frequenza stabilita, saranno altresì disponibili telefonicamente per ogni esigenza ai seguenti contatti:

389-0055317 e 328-9706526

2) SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO, RITIRO E CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO per gli utenti privi di supporto familiare.

COME

Gli utenti potranno contattare telefonicamente il personale messo a disposizione dalla Cooperativa

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì comunicando nome e cognome, confermando

l’indirizzo del proprio domicilio e fornendo la lista della spesa e dei farmaci da ritirare.

Le consegne avverranno in giornate prestabilite in totale sicurezza e con tutti i presidi igienici necessari.

I numeri telefonici messi a disposizione per il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio sono i seguenti:

328-8380373 e 389-1132397