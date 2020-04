«Il numero complessivo dei buoni-spesa che inizieremo a distribuire a partire dalle 16.30 di oggi, 8 aprile, è di 1203».

Queste le dichiarazioni del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Le domande sono state meno di quelle previste, segno che i cittadini hanno presentato le richieste rispettando i criteri indicati, grazie anche all’ausilio dei sette numeri telefonici che avevamo attivato per dare indicazioni.

Questo mi ha consentito di decidere di aumentare l’importo dei singoli buoni, che pertanto saranno pari a:

• 160 euro per i nuclei di 1 e 2 persone (invece di 120)

• 280 euro per i nuclei di 3 e 4 persone (invece di 200)

• 360 euro per i nuclei con più di 4 persone (invece di 240)

Per permettere di ricevere il buono anche a chi non ha fatto in tempo a fare domanda, ho deciso di riservare loro gli ultimi 15.640 euro disponibili, previo controllo sui requisiti.

Invito quindi coloro che rientrano nei requisiti - ma non hanno ancora fatto domanda - a presentare ugualmente l’istanza a queste e-mail:

- merianacecere@comune.fasano.br.it

- comunefasano@pec.rupar.puglia.it (PEC)

Per controllare il possesso dei requisiti e scaricare i modelli da compilare, gli interessati possono consultare il link: http://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunica…

I buoni verranno distribuiti a domicilio: abbiamo ricevuto la disponibilità di nove associazioni di volontariato del territorio per aumentare il numero degli addetti e poterli consegnare più velocemente, senza autorizzare nessuno a uscire di casa per ritirarli.

I volontari delle associazioni, che si aggiungono alla Croce Rossa e alla Protezione civile in divisa, indosseranno un badge verde: chi riceve i buoni dovrà firmare una ricevuta e presentare un documento di riconoscimento che i volontari dovranno fotografare.

Allego l’elenco delle 37 attività commerciali che si sono rese disponibili ad accettare i buoni, e che ringrazio: alcuni esercenti praticheranno anche sconti dal 5 al 20%.

Ringrazio le associazioni di volontariato per questa ulteriore ed emozionante dimostrazione di altruismo e di attaccamento alle esigenze dei più bisognosi e alla propria comunità.

Voglio anche ringraziare l'Assessore Angela Carrieri e tutto il personale dei Servizi Sociali del Comune, guidato dalla dirigente Marisa Ruggiero. Da una settimana stanno lavorando senza sosta, con grande professionalità e dedizione, per fare arrivare a chi soffre il sostegno delle Istituzioni, in questo momento difficilissimo per tutti.

Il virus non andrà in vacanza.

Dobbiamo cominciare a pensare a una nuova normalità fatta di prudenza e rispetto delle regole, ma per non vanificare i sacrifici che abbiamo fatto finora occorre ancora tenere duro.

Forza, ce la facciamo!»