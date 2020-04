Pasqua e pasquetta, è possibile la consegna a domicilio per pizzerie, ristoranti e rosticcerie

«Sento la necessità di dare due specificazioni riguardo la mia ordinanza di ieri: confermo che tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e stazioni di servizio, dovranno rimanere chiuse nei giorni di Pasqua e Pasquetta; tuttavia, fatti salvi eventuali provvedimenti regionali, è possibile la vendita esclusivamente con consegna a domicilio per pizzerie, ristoranti e rosticcerie. Tali attività devono rispettare tutte le regole di prevenzione».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«A questo proposito tengo a sottolineare che la visita a parenti e amici non è fra i motivi che giustificano le uscite da casa: nei giorni festivi e prefestivi della Settimana santa la Polizia locale si avvarrà anche dell’ausilio di due droni per aumentare i controlli, oltre che di una pattuglia in più in servizio. Ci aspetta una Pasqua diversa, fatta di sacrificio ma di consapevolezza che solo il rispetto delle regole, anche in questi giorni di festa, avvicina il ritorno alla nostra vita consueta».