Controlli della Polizia, Zaccaria: «Diminuzione delle sanzioni quasi della metà»

L’ASP Terra di Brindisi resta vicino ai minori ospiti dell’Istituto “Canonico Latorre”

Noi ci siamo! Questa la nuova iniziativa promossa dall’ASP Terra di Brindisi in favore dei minori ospiti dell’Istituto “Canonico Latorre”. Com’è noto, in data 06 marzo u. s. , il Centro Socio Educativo Diurno di via Nazionale dei Trulli, in ossequio ai DPCM COVID – 19, ha sospeso