Coronavirus, odissea per un fasanese bloccato a Cuba

Il fasanese, con un gruppo di amici tra cui due persone di Monopoli e due di Locorotondo, si trovavano in vacanza a L’Havana quando la pandemia da Coronavirus ha raggiunto Cuba facendo registrare il primo morto per Covid-19 di origine italiana. Il primo ministro cubano ha pertanto annunciato misure straordinarie per il contenimento dei contagi che ha messo in molta difficoltà il gruppo di turisti.

La comitiva è stata trasferita in pullman da Santiago a L’Havana dove hanno incontrato un esponente dell’ambasciata che ha dato loro come consiglio quello di farsi inviare denaro da casa.

«Ora – racconta il monopolitano Franco Fanizzi a “La Gazzetta del Mezzogiorno” (leggi qui) – sono nell’hotel Riviera, sul Malecon dell’Havana. La sistemazione è più che decorosa, il personale è gentile e possiamo muoverci liberamente all’interno. È categoricamente vietato uscire. La polizia presidia lo spazio antistante l’ingresso e pattuglia l’esterno. Si può chiedere un permesso alla ricezione dell’hotel per recarsi in banca a prelevare, recandosi a bordo di un taxi. Quotidianamente siamo sottoposti, per una o due volte, al rilevamento della temperatura corporea. Al momento in cui scrivo, ci sono stati richiesti alcuni dati (numero di passaporto e relativa scadenza, dati anagrafici, recapiti telefonici e mail, forma di pagamento preferita), in previsione di un volo della compagnia Bluepanorama che dovrebbe partire il 5 aprile per Roma, al costo di 935 euro. Non è possibile usufruire dei voli di rientro che molti di noi hanno già pagato con la stessa compagnia. Per ora si paga l’intera somma. Per il rimborso del volo di ritorno, annullato, in nostro possesso, si vedrà. C’è gente che si è visto cancellato il proprio volo, ha prenotato e pagato un altro volo, anch’esso cancellato. Hanno prenotato e pagato un ulteriore volo, anch’esso cancellato. Ora si trovano nelle condizioni di pagare un quarto volo».