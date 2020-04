La Parrocchia S. Antonio Abate trasmetta in diretta su Facebook le celebrazioni della Settimana Santa

Un’idea voluta dal parroco, don Giorgio Pugliese, dalla comunità dei padri Canossiani e dagli Operatori Pastorali per poter consentire a tutti i parrocchiani di partecipare alle Solenni celebrazioni

La Quaresima è il periodo liturgico più forte per i cristiani. Quest’anno, a causa della diffusione del Coronavirus, i fedeli non hanno potuto vivere appieno questo tempo di riflessione. Proprio per questo motivo la Parrocchia S. Antonio abate di Fasano ha pensato di trasmettere in diretta sulla propria pagina Facebook le celebrazioni della Settimana Santa negli orari di seguito indicati.

Domenica delle Palme - ore 10.30

Giovedì Santo - ore 18.00

Venerdì Santo – ore 18.00

Sabato Santo – ore 21.00

Domenica di Resurrezione – ore 10.30

Un’idea voluta dal parroco, don Giorgio Pugliese, dalla comunità dei padri Canossiani e dagli Operatori Pastorali per poter consentire a tutti i parrocchiani di partecipare alle Solenni celebrazioni e poter vivere, seppur in modo differente, la propria fede. È importante ribadire come la celebrazione avverranno completamente a porte chiuse, così come previsto dalle norme ministeriali vigenti, pertanto sarà possibile parteciparvi soltanto attraverso lo streaming.

Il link della pagina social della Parrocchia da cui poter seguire le celebrazioni è il seguente: https://www.facebook.com/Santantoniofasano/ .