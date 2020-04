Aperti anche ad aprile i Market Solidali: aumenteranno i nuclei familiari sostenuti

Il programma di rete "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" comunica che anche ad aprile i Market Solidali del programma saranno operativi e, oltre a garantire sostegno alle 44 famiglie individuate attraverso gli avvisi pubblici, aumenteranno il numero dei nuclei familiari sostenuti. Inoltre, nei giorni scorsi, il programma ha offerto ai sindaci di Cisternino e Fasano, la propria disponibilità a collaborare per la distribuzione dei prodotti raccolti con le iniziative di "spesa sospesa", promosse dalle amministrazioni e destinati alle famiglie segnalate dagli uffici dei servizi sociali.

Intanto, la campagna di raccolta fondi e alimentare che la rete ha promosso per incrementare le risorse del programma da destinare alle famiglie in lista d'attesa, ha dato i suoi frutti. Grazie ad un sostegno straordinario di Fondazione CON IL SUD e alla generosità di tanti donatori, possiamo già anticiparvi che questo mese il Market Solidale di Fasano, sosterrà 45 famiglie, anziché 29 come nei mesi scorsi. Tutte le famiglie, a partire da lunedì 6, accederanno ai market dopo aver concordato un appuntamento con i volontari, potendo fare la spesa senza attese e senza creare assembramenti, garantendo così l'incolumità di beneficiari e volontari, nel rigoroso rispetto di tutte le normative in vigore.

Diverse associazioni del territorio, esterne alla rete, hanno anche offerto la loro collaborazione. Grazie alla disponibilità dell’associazione Le Orme di Askan sezione Puglia, le famiglie fasanesi che hanno problemi di mobilità potranno ricevere la spesa direttamente a casa. Gli associati di Fasano Antirazzista hanno manifestato la volontà di collaborare alla gestione del market in questo periodo d'emergenza, mentre l’associazione Quattro Zampe nel cuore donerà delle uova di pasqua che saranno destinate ai più piccoli.

La campagna di solidarietà, però, non può fermarsi: abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto per sostenere un maggior numero di famiglie anche nel mese di maggio. Al raggiungimento di un valore di nuove donazioni ricevute (buoni spesa, denaro o prodotti) di €. 50,00 e multipli, potremo accogliere un nuovo nucleo familiare in più, rispetto ai 44 normalmente sostenuti, anche nel mese di maggio. Per maggiori informazioni è possibile contattarci anche via mail (marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani – Cisternino: 3403648955 Cosimina D’Errico).

Per donare senza muoversi da casa, queste sono le coordinate bancarie dei partner responsabili della gestione dei market solidali:

Market Solidale Fasano: Cooperativa Sociale Equo e non Solo, IBAN: IT54I0542425800000001000311. Causale: Donazione Market Solidale Fasano.

Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando, IBAN: IT65W0860779170001000724321. Causale: Donazione Market Solidale Cisternino.

Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima necessità, potrà consegnarli presso:

-Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale, via Fogazzaro, 59 Fasano.

-Laboratorio Urbano “Jan-Net”, via XXIV Maggio, Cisternino.