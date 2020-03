Da domani in funzione la seconda grande isola ecologica a Fasano

Entra in funzione domani, 31 marzo, la seconda grande isola ecologica collocata sul lato Sud di via Roma, nella zona commerciale al limite dell’abitato di Fasano. L’emergenza-“coronavirus” non sta fermando il lavoro di cambiamento della situazione rifiuti dell’Amministrazione comunale, che prosegue con le stesse energie di sempre.

«L’allestimento di questa isola – dichiara l’assessore all’ecologia, Gianluca Cisternino -ci permette di allentare la pressione degli utenti su quella simile in via Giardinelli, e salvaguardare ancora di più il distanziamento sociale richiesto dalle norme anti-contagio».

«Posso anticipare – sottolinea il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria -che i dati provvisori sulla raccolta differenziata nel mese di marzo sono buoni, e nonostante tutto il trend positivo non si sta perdendo. Ringrazio i cittadini per la grande collaborazione che ci stanno assicurando anche su questo aspetto».