Covid-19, due nuovi contagi a Fasano

«Buongiorno e buona domenica – scrive il sindaco pochi minuti fa sulla sua pagina Facebook -. Facciamo insieme il punto della situazione sui nuovi contagi a Fasano, sulla situazione sanitaria e sulle ultime misure del Governo a sostegno delle famiglie che vivono un momento di difficoltà a causa del Coronavirus».

Segue poi una video-dichiarazione in cui Francesco Zaccaria annuncia che questa mattina ha ricevuto notizia di altri 2 concittadini risultati positivi al Covid-19. Quindi il bilancio totale dei contagi a Fasano sale a 6 persone.

Il sindaco aggiorna inoltre che sono attualmente 36 i cittadini fasanesi in isolamento fiduciario (disposto per chi è entrato in contatto con soggetti malati di coronavirus e prevede di rimanere a casa in isolamento per 14 giorni).

«Da domani - prosegue ancora il sindaco nel video – presso l’Ospedale “A. Di Summa” di Brindisi sarà possibile effettuare circa 100 tamponi al giorno e questo darà la possibilità di aumentare il numero di tamponi che solo l’Asl può disporre e avere quindi una platea di osservati più larga».