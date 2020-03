Un minuto di silenzio davanti al Comune: anche Zaccaria partecipa all’iniziativa

«Ho aderito anche io all’iniziativa, in omaggio alle vittime del “coronavirus”, lanciata dal presidente della provincia di Bergamo e fatta propria dal presidente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, il sindaco di Bari Antonio De Caro: martedì 31 marzo, alle 12, osserverò un minuto di silenzio davanti all’ingresso del Comune, sotto la bandiera a mezz’asta e indossando la fascia tricolore, simbolo di quell’unità nazionale che mai come oggi si riempie di significato».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti alla diretta social di ieri: circa le domande alle quali non sono riuscito a rispondere per ragioni di tempo, fornirò ogni chiarimento durante la prossima diretta, che sarà fissata a breve. Grazie ancora a tutti i cittadini per la compattezza che stanno dimostrando con gesti concreti di solidarietà e rispetto delle norme straordinarie: ce la faremo!».