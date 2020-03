Ecco i primi trentuno negozi che hanno aderito alla raccolta alimentare

Trentuno negozi di Fasano, Pezze di Greco, Montalbano e Speziale hanno aderito per primi all’iniziativa di raccolta alimentare, che servirà a sostenere le famiglie messe maggiormente in difficoltà dal blocco delle attività disposto dal Governo contro la diffusione del “coronavirus”.

«La risposta all’appello dell’Amministrazione comunale e delle Zone Pastorali di Fasano è stata molto positiva – commenta il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria –. Grazie per la collaborazione a don Sandro Ramirez don Francesco Zaccaria e ai volontari di Protezione civile e Croce Rossa: questo aiuto così concreto permetterà di dare un sollievo immediato a quanti si trovano di più nel bisogno. Sono sicuro dell’adesione dei cittadini, siamo una grande comunità e non faremo mancare il sostegno ai nostri fratelli in difficoltà».