Nuova sanificazione generale di tutto l’abitato del territorio di Fasano

«Domani, martedì 24 marzo, parte una nuova sanificazione generale di tutto l’abitato del territorio comunale».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«L’operazione interessa il centro urbano di Fasano e tutte le frazioni, nessuna esclusa, e verrà completata in tre giorni. La nuova sanificazione è stata ugualmente disposta nonostante non siano segnalati dalla A.S.L. nuovi casi di contagio da “coronavirus”.

L’occasione mi è utile per rinnovare ancora una volta l’invito alla cittadinanza a rispettare l’obbligo di non uscire di casa, e a segnalare telefonicamente o via e-mail al proprio medico di base o alla A.S.L. la comparsa di sintomi influenzali».