Aiuto psicologico: la concittadina Dott.ssa Simona Crescenzo a disposizione di chi ne ha bisogno

«L'idea di dare un contributo alla mia comunità nasce dopo aver ascoltato persone di varie fasce di età che esprimevano intense preoccupazioni rispetto alla situazione attuale, alla sua risoluzione e soprattutto rispetto al futuro e alla ripresa delle normali attività al termine dell'emergenza Covid-19».

Queste le parole della Dott.ssa Simona Crescenzo, psicologa Clinica e dello Sport, Mental Coach e Preparatrice mentale Fit II livello e specializzanda in Psicoterapia Umanistica e Bioenergetica.

«Inoltre la proroga del divieto imposto dallo Stato può generare un aumento di malessere per il grosso sacrificio che ci viene richiesto, accompagnato da una forte perdita di motivazione nell'affrontare le nostre giornate, così come può generare intense emozioni negative e una forte percezione di stress rispetto ai cambiamenti cui siamo costretti, rispetto alla nostra abituale routine e in seguito a preoccupazioni economiche.

Queste motivazioni mi hanno spinta a rivolgermi a un pubblico di sportivi agonisti e non per non perdere di vista i propri obiettivi di performance e un pubblico che in generale ha necessità di elaborare le emozioni e il disagio connesso all'emergenza. Le informazioni rispetto al servizio sono reperibili sulle pagine fb e ig.

I colloqui si svolgeranno, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì (dalle ore 15 alle 20), gratuitamente fino al termine delle restrizioni e ON LINE, nel rispetto delle normative vigenti che invito a rispettare per combattere quanto prima questa emergenza.

Recapiti:

FB Dott.ssa Simona Crescenzo

IG psicologasimonacrescenzo

Mail simo.c_92@libero.it