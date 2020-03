L'Apsi Fasano istituisce uno sportello telefonico di supporto psicologico per gli operatori

In questi momenti oscuri, ci sentiamo tutti fragili e tutti sentiamo il bisogno di sostegno: materiale, sanitario, morale.

I cittadini sono provati e, purtroppo, lo saranno ancor di più col passare dei giorni.

È faticoso, infatti, rimanere chiusi e angosciati in casa: già difficile per le famiglie serene, diventa duro per quelle con problemi.

Ci sono, per fortuna e per l’abnegazione di molti, tante Istituzioni e Organizzazioni che offrono aiuto alla Comunità e ai singoli: quelle sanitarie, il Comune, la Protezione civile, la Croce Rossa, le Forze dell'ordine, le Parrocchie e tanti altri.

Fra i cittadini emergono, naturalmente, anche problemi e bisogni di tipo psicologico a cui cercano di venire incontro tante iniziative di supporto telefonico; ci si può rivolgere all'Ordine degli Psicologi, nel cui Sito: www.psy.it si possono trovare tutti i riferimenti telefonici, oppure alla SIPEM (Società italiana per la Psicologia dell'Emergenza) e tante altre come - anche a Fasano - iniziative di singoli professionisti.

Ma nelle Grandi Emergenze, come questa del Covid-19, quelli che rischiano di più e che, perciò, sono più sottopressione psicologica e a rischio di stress, sono soprattutto gli operatori che, infatti, in Psicologia dell’Emergenza sono considerati anch'essi vittime seppur di 3° livello (dopo le persone direttamente coinvolte e i loro parenti o persone care).

L'apsifasano (associazione per la promozione della cultura psicologica) ha istituito uno Sportello telefonico di supporto psicologico per gli operatori.

È un servizio attivo da lunedì 23 marzo ed è offerto gratuitamente a tutti gli operatori impegnati nell’Emergenza Covid-19.

I singoli operatori possono telefonare ad una Segreteria che provvederà, nel rispetto della riservatezza, all'invio ad un professionista psicologo per la consulenza telefonica.

I professionisti impegnati nell’iniziativa sono i seguenti: Dott. Calefati J., A. Cipriani, M. Demola, A. Dibello, A. Mancini, M. Pipoli.

Il Servizio è operativo dal lunedì al sabato. Per informazioni inviare mail a apsifasano@libero.it , oppure telefonare:

la mattina (ore 9.30 -12.30) al numero 366-5066834

il pomeriggio (ore 15.00 - 18.00) al numero 335-7544349.