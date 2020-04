Raccolta differenziata a Fasano: confermano il trend più che positivo del nuovo modello

I dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti a marzo confermano il trend più che positivo del nuovo modello applicato nel comune di Fasano: 80,23% è il risultato del mese scorso, pressoché uguale a quello registrato a febbraio.

«È la dimostrazione che il modello funziona ed è più adatto alle esigenze del nostro territorio – dichiara l’assessore all’ecologia Gianluca Cisternino -. L’entrata in funzione anche della nuova maxi-isola ecologica in via Roma non potrà che aiutarci a consolidare questi risultati: i contribuenti hanno finalmente a disposizione un sistema che funziona e che ci fa guardare al futuro con fiducia su un sempre maggiore contenimento dei costi».

Esprime la sua soddisfazione anche il sindaco Francesco Zaccaria: «Ringrazio tutti i cittadini, perché anche in questo periodo di grandi disagi stanno dimostrando adesione convinta al nuovo modello di raccolta. Grazie anche alla Gialplast, che nonostante il “coronavirus” ha mantenuto intatta l’efficienza del servizio, al dirigente Leonardo D’Adamo e al Nucleo di polizia ecologica del Comune. Il prossimo step sarà migliorare i risultati anche nella lotta a chi continua a sporcare la casa di tutti e non paga la Ta.Ri.. Tengo ad informare che nel mese di marzo sono state comminate quarantaquattro multe: anche nel periodo difficile che stiamo vivendo, la guardia è sempre alta».