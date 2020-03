Coronavirus, confermato il primo contagio a Fasano

«Cari concittadini, le autorità sanitarie hanno confermato l’esistenza di un caso di contagio a Fasano. Questa notizia non deve farci perdere lucidità, ma deve richiamarci tutti ad un sempre maggiore senso di responsabilità».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Il modo migliore di reagire è rispettare ancor più strettamente le prescrizioni del Governo, perché è l’unica cosa da fare per limitare al massimo la diffusione.

Alla persona ammalata vengono prestate tutte le più scrupolose cure previste e si stanno ricostruendo in modo capillare tutti i suoi contatti personali, per porli immediatamente in quarantena.

Oggi più che mai: forza! Se continuiamo a non uscire se non per insormontabili difficoltà ce la faremo».