Il Gruppo Zoosafari al fianco della città

"Una buona notizia" annuncia il primo cittadino dalla sua pagina Facebook: "questa mattina sono stato contattato dal Gruppo Zoosafari della famiglia De Rocchi, che mi ha comunicato la decisione di effettuare in giornata un bonifico con una donazione di 10.000 euro per l’emergenza “coronavirus”.

La situazione di difficoltà sanitaria, economica e sociale che, come in tutto il Paese, sta segnando la vita della nostra cittadina, ha portato il più grande gruppo aziendale fasanese a scendere in campo e offrire il proprio sostegno alla propria comunità con una donazione che il Gruppo Zoosafari ha voluto mettere direttamente nelle mani del Sindaco Zaccaria e che dimostra, ancora una volta, lo stretto rapporto che da sempre lega questa importante realtà aziendale ai fasanesi.

In questo momento in cui anche le attività del gruppo sono fortemente sotto pressione, questo gesto assume un importante significato di speranza, è una carezza amorevole.

"Ho deciso di impiegare questa somma per aumentare i fondi a disposizione dei Servizi sociali, per assistere quanti sono in difficoltà lavorative ed economiche a causa della pandemia- ha comunicato il sindaco Zaccaria.

Le difficoltà organizzative e di approvvigionamento sono veramente tante, ma stiamo vedendo come organizzarci anche per reperire, grazie a questa donazione, una fornitura aggiuntiva di mascherine protettive.

A nome di tutta la comunità cittadina ringrazio calorosamente la famiglia De Rocchi e il Gruppo Zoosafari per questo atto di grande generosità: unità e compattezza sono le migliori armi che abbiamo per combattere tutti insieme questa difficile battaglia".

Un gesto importante, un simbolo di alleanza che ci fa pensare ad un futuro migliore, combattendo fianco a fianco nel presente.