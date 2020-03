Rimandata la cena multiculturale "Una ricetta contro il razzismo" di “Equo e non solo”

Come ogni anno in questo periodo, l’UNAR aveva previsto un ampio calendario di iniziative da realizzare nella “Settimana d’azione contro il razzismo” dal 16 al 22 marzo. Noi di Equo e non solo e tutte le associazioni in rete ci stavamo già muovendo per la nostra cena multiculturale "Una ricetta contro il razzismo"(rimandata in questo momento di estrema emergenza).

Invitiamo tutti voi a partecipare alla Campagna lanciata dall'Unar celebriamo i volti dell'umanità #maipiùrazzismo.

Riportiamo la comunicazione dell'UNAR:

“Il momento emergenziale che stiamo vivendo ci impedisce la realizzazione di questi eventi, come anche l’avvio dell’Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello Sport, uno strumento che auspichiamo possa favorire la prevenzione e il contrasto dell’intolleranza e del razzismo in tutte le competizioni sportive, specie quelle che si svolgono nei contesti meno frequentati dalla grande stampa.

Ma non per questo ci fermiamo. Voglio avviare insieme a voi una "campagna social" per rimane “Uniti”, per stare vicini, anche se virtualmente, e diffondere il sentimento che in questo periodo abbiamo riscoperto, quello della solidarietà e dell’uguaglianza.

Quest’anno la “Settimana d’azione contro il razzismo” è dedicata a chi protegge e salva il prossimo, che si trovi a bordo di una nave civile o militare, in un ospedale a combattere per salvare vite in pericolo, in una strada di notte nei nostri quartieri a distribuire pasti caldi a chi ne ha bisogno.

Oggi più che mai celebriamo i “volti dell’umanità”.

Siamo un grande Paese e la nostra generosità, la nostra forza d’animo nel superare tanti momenti difficili dimostrano che abbiamo bisogno l’uno dell’altro e non c’è spazio per le discriminazioni.

Dobbiamo ricordarcelo sempre! “Il volto dell’umanità è l’unico che conosco”.

Proprio per sentirci più uniti virtualmente, ognuno di noi può essere protagonista in questa settimana, essere quel volto umano, pieno di gioia, di forza, che non si arrende mai, nonostante la grave situazione.

Disegnatevi sul volto una U ben visibile, scrivete su un foglio #maipiurazzimo e scattatevi una foto. Condividete poi le foto sui profili social istituzionali dell’UNAR. (Fb, Instagram, Twitter)

Potete inviare le foto / video con dei vostri pensieri o disegni dei vostri figli anche a comunicazione.unar@governo.it verranno da noi condivise. Ricordatevi sempre di disegnarvi sul volto la U e scrivere l’hastag #maipiurazzimo.